У берегов Крыма сбили украинского разведчика

У берегов Крыма уничтожили очередной беспилотник.
Как сообщили в Минобороны РФ, украинский беспилотник Bayraktar заметили в акватории западного побережья. Аппарат вел разведку действий кораблей Черноморского флота (ЧФ), а также береговых и наземных позиций боевой техники Вооруженных сил России.
Фрегат «Адмирал Эссен» в зоне действия Черноморского флота РФ выпустил по объекту две ракеты из корабельного зенитного ракетного комплекса «Штиль».
Севастополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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