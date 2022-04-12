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NewDayNews.ru

Вторник, 12 апреля 2022, 11:16 мск

Новости Крым

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У берегов Крыма сбили украинского разведчика

У берегов Крыма уничтожили очередной беспилотник.

Как сообщили в Минобороны РФ, украинский беспилотник Bayraktar заметили в акватории западного побережья. Аппарат вел разведку действий кораблей Черноморского флота (ЧФ), а также береговых и наземных позиций боевой техники Вооруженных сил России.

Фрегат «Адмирал Эссен» в зоне действия Черноморского флота РФ выпустил по объекту две ракеты из корабельного зенитного ракетного комплекса «Штиль».

Севастополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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