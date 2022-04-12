Число заболевших ковидом в Крыму превысило 180 тысяч

Симферополь, Апрель 12 (Новый День, Лиана Макоба)– В Крыму снова пошла в рост выявляемость коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пятницу, 8 апреля, в РК было зафиксировано 117 новых случаев, и после этого график заболеваемости пополз вверх. За минувшие сутки зарегистрирован 141 вновь заболевший. Умерли 6 человек.

Всего с начала эпидемии в Крыму выявлено 180 тысяч 27 заболевших, жертвами ковида стали 5 тысяч 158 крымчан.

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