Крымские призывники хотят в небо, под воду и в сети

в Крыму продолжается весенний призыв.

Как уже сообщал «Новый День», президент России Владимир Путин в конце марта подписал указ о призыве на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и не имеющих отсрочек от службы в армию.

Военный комиссар РК Юрий Лымарь рассказал, где и в какой роли будут служить молодые крымчане.

«В основном, проходят службу на территории рспублики. Часть ребят, совсем небольшая, которые подходят по критериям отбора, направляется на материк», – рассказал военком, пообещав, что на Украину призывников отправлять не будут.

По словам Лымаря, у нынешних призывников популярны воздушно-десантные войска, подразделения водолазов и войска связи. Интерес к последним для военкома Крыма стал неожиданной тенденцией:

«Удивительно для меня, что растет доля ребят, которые хотят служить в войсках связи и работать с АСУ, радиоэлектроникой», – отметил Лымарь, связав этот интерес с увлечением современной молодежи с компьютерами.

Напомним, призыв продлится до 15 июля.

Симферополь, Олег Яковенко

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