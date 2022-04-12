«Придём за каждым!» – хабаровский губернатор обещает «возмездие» всем анонимным врагам спецоперации

Все, кто распространяет фейки и льёт грязь на армию и президента, прячась за анонимными аккаунтами в соцсетях, будут изобличены и понесут заслуженное наказание.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

По его словам, возмездие ждёт всех анонимов, а не только проживающих в регионе.

«Те, кто распространяет фейки, в том числе и про президента РФ, и про нашу армию, и про органы власти, в том числе Хабаровского края, для кого грязь является стилем жизни, я хочу предупредить вас: мы знаем всех вас поимённо, в том числе в Хабаровском крае. Эти ваши якобы анонимные Telegram-каналы – всех знаем и за каждым придём, каждому будет возмездие, я вам гарантирую», – пообещал Дегтярёв.

Симферополь, Валентин Карамазов

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