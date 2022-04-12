В Госдуме пообещали «стереть ухмылку с лица национал-предателей»

Представители элиты, сбежавшие за рубеж после начала спецоперации РФ на Украине, публично отреклись от России, как бы они это ни отрицали.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Он призвал коллег нанести по предателям «встречный удар». Возможно, речь идёт о запрете им возвращения в РФ.

«Дезертиры, перебежчики, изменники – всё это слишком высокопарно для обычных предателей своей Родины. Если Гражданин России – то в ответственный час нужно быть дома: помогать, защищать, развивать и бороться. Так принято у нас на Кавказе. Такое мышление у крепких духом сибиряков, у стойких жителей Дальнего Востока и самых северных регионов России.

Но есть когорта, для которых собственная сладкая жизнь «где-то там» – дороже. Они обязательно позаботятся о себе. Эти люди подписали контракт с империей лжи, оценка им – их высказывания и публичное отречение от России. Пусть. Только на это им должен быть нанесён встречный удар. Россия и русское общество знает, как стирать ухмылку с лица национал-предателей», – подчеркнул Хамзаев.

Симферополь, Валентин Карамазов

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