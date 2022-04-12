Депутат Госдумы от Крыма призвал закрыть YouTube на 10 лет

Видеохостинг YouTube, злостно и демонстративно нарушающий российское законодательство и блокирующий российские СМИ, должен быть законодательно запрещён в РФ.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк.
По его словам, в ближайшее время он предложит депутатам принять закон о запрете работы YouTube на десять лет.
«Я намерен предложить руководству Государственной Думы рассмотреть вопрос законодательно запретить работу YouTube на территории нашей страны, минимум, на десять лет», – сказал Черняк.
Симферополь, Валентин Карамазов
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