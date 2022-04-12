В Донбасс прибыла делегация «Уралвагонзавода»

Нижнетагильский концерн «Уралвагонзавод» направил делегацию в Луганскую народную республику на Алчевский металлургический комбинат.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает издание «Донбасс решает».

Отмечается, что делегацию возглавил сам генеральный директор уральского концерна Александр Потапов.

«Целью визита стало налаживание взаимодействия и дальнейшее сотрудничество», – сказано в официальном сообщении.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»