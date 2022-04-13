Крым и Севастополь занимают последние места в ЮФО по производству молока

Крым и Севастополь заняли последнее место в Южном федеральном округе по производству молока.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидерами в этой сфере являются Краснодарский край и Ростовская область. Согласно данным Росстата, в 2021 году эти регионы произвели соответственно 1,5 млн и более 1 млн тонн молока, на душу населения пришлось 268 и 262 кг.

Среди российских производителей Краснодарский край занимает 3 место, Ростовская область – 5 место. В ЮФО у них 1 и 2 место.

Крым в окружном рейтинге оказался на предпоследней, 7-ой строчке: в минувшем году на каждого жителя республики произвели 101,5 кг молока, пишет telegram-канал «Территория Крым». Севастополь с 5 кг за год на последнем месте.

Симферополь, Олег Яковенко

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