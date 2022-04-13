Не приближайтесь к морю: непогода задержится в Крыму

Штормовое предупреждение в Крыму продлили на 2 дня.

Как сообщили РИА « Новый День» в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в течение дня и ночью 14 апреля на полуострове ожидаются сильные дожди, в горах снег, местами осадки будут очень сильными. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду, в южных, восточных районах и в горах усилится до 25-30 метров в секунду.

В ГУ МЧС по РК напомнили, что при подобных погодных условиях велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП и нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах, подтопления территорий.

Возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Крымчан и туристов просят не заходить в прибрежные зоны, на пирсы и берегоукрепительные сооружения – это опасно для жизни.

Симферополь, Лиана Макоба

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