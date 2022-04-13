В детской больнице Херсона обнаружили архив силовиков

В Херсонской областной детской больнице обнаружен архив украинских силовиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», личные дела и медкарты сотрудников полиции были спрятаны среди детских карточек и документов, относящихся к деятельности медучреждения.

Сотрудники архива больницы не смогли объяснить, как все это попало в архив, и считают, что к этому причастно руководство больницы. Подтвердить или опровергнуть эту версию сейчас невозможно, так как руководители лечебного учреждения покинули город до прихода российских войск.

В распоряжение российских силовиков попали интересные с оперативной точки зрения документы, в том числе секретные личные характеристики на сотрудников полиции Херсонской области и ряд других документов, которые пока не обнародованы в интересах следствия, пишет РИА «Новости».

Херсон, Платон Ефимчук

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