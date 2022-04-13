«Все украинские трезубцы здесь послетают» – мэрия Геническа

В пока ещё формально украинском Геническе Херсонской области постепенно налаживается жизнь, несмотря на бегство подчинённых Киеву чиновников и коммунальщиков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал представитель мэрии Геническа Олег Слюсаренко.

По его словам, украинских экстремистов и радкалов здесь не осталось, а навязанная городу «жовто-блакитная» символика постепенно демонтируется.

«В целом люди ходят, берут гуманитарную помощь, российские флаги и флаги Победы развешаны на всех административных зданиях и возле памятников воинам Великой Отечественной войны. Атмосфера, в общем-то, настраивает на то, что жизнь наладится», – отметил он.

«Выехали многие, которые занимали руководящие должности здесь. Службы городские прекратили тут существовать. И приходится создавать всё заново. Украинские флаги где-то, может, и сохраняются на периферийных каких-то местах. Пока же ЖЭКовские службы не работают в полном объёме. Но, понятное дело, стены расписаны, есть где-то малые архитектурные формы, которые оставила предыдущая власть.

Но это же дело времени – не будет и флагов, не будет архитектурных форм, трезубцы все эти послетают, где они развешаны. Не забывайте, что на Юго-Востоке они усилено всё развешивали, потому что хотели доказать всем, что «это Украина».

Есть, конечно, среди населения недовольные, кто-то пытается бузить, но такого, чтобы массового движения, вот такого, как вы понимаете – подпольного, пока мы не наблюдаем. Это, скорее, провокации мелкие», – приводит слова Слюсаренко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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