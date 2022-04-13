Внимание, опасность: МЧС составило список угроз для Крыма

В ближайшие дни в Крыму могут случится подтопления и повреждения энергообъектов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России составили прогноз возможных угроз текущей недели.

Напомним, в Крыму действует штормовое предупреждение из-за пришедшего циклона. В связи с этим повышаются риски поражения объектов энергетики грозовыми разрядами, а также подтопления низменностей в результате сильных и продолжительных осадков.

Симферополь, Лиана Макоба

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