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Среда, 13 апреля 2022, 17:32 мск

Новости Крым

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Внимание, опасность: МЧС составило список угроз для Крыма

В ближайшие дни в Крыму могут случится подтопления и повреждения энергообъектов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России составили прогноз возможных угроз текущей недели.

Напомним, в Крыму действует штормовое предупреждение из-за пришедшего циклона. В связи с этим повышаются риски поражения объектов энергетики грозовыми разрядами, а также подтопления низменностей в результате сильных и продолжительных осадков.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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