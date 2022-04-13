Не хочешь – заставим: в Раде прокомментировали «закон о невозвращенцах»

Невозвращенцев на Украине будут судить заочно и разыскивать с помощью международных служб. Об этом заявил глава комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Федор Вениславский.

Как уже сообщал «Новый День», в Раду внесен законопроект, согласно которому на Украину из-за границы должны вернуться все мужчины в возрасте 18 – 60 лет. Наказанием для неподчинившихся может стать лишение свободы на срок до 10 лет.

«Есть конституционная обязанность защищать родину, и нужно принять меры, чтобы те граждане, которые выезжали за границу, осознали эту обязанность», – заявил Вениславский.

Закон, по его словам, рассчитан в первую очередь на военнообязанных резервистов, руководителей органов госвласти и их заместителей, судей, в том числе и Конституционного суда, подчеркнул депутат, видимо, намекая на покинувшего страну экс-главу КСУ Александра Тупицкого.

В отношении тех, кто не вернется на Украину, будут открываться уголовные производства, а затем применяться механизмы, «предусмотренные УПК Украины», включая заочное осуждение и международный розыск, предупредил Вениславский и уточнил: законопроект должен пройти слушания в комитете по вопросам правоохранительной деятельности, после чего он попадет в повестку дня Рады.

«Думаю, большинство депутатов осознают угрозу и примут соответствующее решение», – резюмировал депутат.

Киев, Платон Ефимчук

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