Россия будет уничтожать транспорт НАТО на Украине – МИД

Армия РФ будет уничтожать тяжёлую военную технику НАТО вместе с транспортными средствами, когда они пересекут украинскую границу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя сообщения о планах США, Германии и Польши поставить танки и ракетные системы киевскому режиму.

«Выводим американцев и других западников на понимание того, что попытки замедлить нашу спецоперацию, нанести максимальный ущерб российским контингентам и формированиям ДНР и ЛНР будут жёстко пресекаться. Предупреждаем, что американо-натовские транспорты с вооружениями, следующие по украинской территории, нами рассматриваются в качестве законных военных целей», – отметил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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