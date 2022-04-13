Лукашенко признался в любви к российскому рублю

Белоруссию аболютно устраивают расчёты с Россией за энергоносители в рублях, а не в валюте.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, такой подход во взаиморасчётах Белоруссии с РФ не позволит никому поставить Союзное государство на колени.

«Нас не напрягает российский рубль. Я давно требовал, что мы должны переходить на расчёты в российских рублях, не нужны нам доллары и евро. Сегодня мы рассчитываемся за энергоносители в российских рублях. Нас это устраивает! Продаём продукцию за российские рубли и всё, что нам нужно, покупаем за российские рубли. Никому на колени нас невозможно поставить», – сказал Лукашенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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