В Крыму меняется погода

Конец недели в Крыму обещает быть теплым и без осадков.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на полуострове еще ожидаются дожди, а воздух прогреется максимум до +15. Однако в пятницу осадки должны прекратиться, ветер ослабнет, а столбики термометров поднимутся до +18. В субботу, 16 апреля, будет еще теплее: до +20.
Правда, в ночь на понедельник снова могут начаться дожди, а температура воздуха в первый день следующей недели не превысит +17 градусов.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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