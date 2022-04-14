Флагман Черноморского флота получил серьезные повреждения

Флагман Черноморского флота РФ – ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения. В Минобороны РФ заявляют, что результате пожара сдетонировал боезапас.

«Экипаж полностью эвакуирован. Причины пожара устанавливаются»,– говорится в сообщении ведомства.

Где сейчас находится «Москва», не уточняется. Известно, что на прошлой неделе флагман был в Севастополе.

Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» водоизмещением 11,3 тыс. т построен на Николаевском кораблестроительном заводе им. 61 коммунара. Был принят на вооружение 30 января 1983 года, напоминает «Коммерсант». Основное вооружение – 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан». Также имеется противолодочное и минно-торпедное вооружение, артиллерия, комплексы ПВО. Экипаж крейсера – 510 человек.

В сентябре 2009 года во время стоянки в Севастопольской бухте на «Москве» произошел пожар в отсеке вспомогательных механизмов. Серьезных повреждений флагман тогда не получил. В 2020 году на корабле был завершен плановый ремонт.

Севастополь, Олег Яковенко

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