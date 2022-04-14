Псаки уверена, что Путин не ответит на оскорбления Байдена отказом от переговоров

Владимир Путин не откажется от диалога с американским президентом, какие бы оскорбительные высказывания ни позволял себе Джо Байден в его адрес.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Если Байден использует такие слова, он закрывает путь к мирным переговорам?», – спросили её журналисты.
«Я думаю, маловероятно, что президент Путин будет задет этими высказываниями и решит не участвовать в мирных переговорах из-за некоторых слов, которые прозвучали из уст президента Соединенных Штатов. Он решит принять в них участие, если это в его интересах», – выразила уверенность Псаки.
Симферополь, Валентин Карамазов
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