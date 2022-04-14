Глава Севастополя занял 70-е место в народном рейтинге губернаторов

Глава Севастополя Михаил Развожаев занял 70-е место в народном рейтинге губернаторов.

Напомним, рейтинг составляется на сайте Губернаторы.ru. Авторы заявляют, что их цель – максимально объективно оценить совокупность частных мнений о деятельности глав субъектов России и за счет вовлечения гражданского общества содействовать общественной прозрачности деятельности глав субъектов РФ.

«В основе формирования «народного рейтинга губернаторов» используется традиционный расчет среднего арифметического всех засчитанных голосов посетителей портала Губернаторы.Ру. Сводная оценка главы субъекта РФ строится на основе «качественных оценок» по пятибалльной системе десяти ключевых параметров:

Уровень жизни населения в регионе Безопасность и экология Доверие к главе Качество дорог и инфраструктуры Соблюдение прав человека Борьба с коррупцией Информационная открытость Имидж и туристическая привлекательность региона Работоспособность главы Деловой климат», – объясняют составители.

Губернатор Севастополя получил 2,19 балла за соблюдение прав человека; 2,25 – за борьбу с коррупцией и информационную открытость; 2,5 – за обеспечение делового климата, имидж и туристическую привлекательности региона, а также за качество дорог и инфраструктуры, работоспособность главы. На 2,5 балла оценен и уровень доверия главе города; на 2,75 – уровень жизни населения; на 3 – деятельность по безопасности и экологии.

В итоге, средний балл Развожаева составил 2,5. Для сравнения: итоговая оценка лидера рейтинга – главы Татарстана Рустама Минниханова 3,9; главы Крыма Сергея Аксенова – 3,16.

Севастополь, Илья Пелехов

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