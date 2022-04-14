«Нарушение санкций» – Еврокомиссия вынесла предупреждение всем, кто решил платить рублями за газ

Выполнение европейскими компаниями требования Москвы оплачивать газ рублями приведёт к нарушению ими антироссийских санкций.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое официальное предупреждение всем странам ЕС разослала канцелярия Еврокомиссии.

«ЕС предупреждает, что требование Путина о плате за газ в рублях нарушит санкции», – отмечается в заявлении.

Кроме того, еврочиновникам не нравится, что рублёвая схема продажи газа укрепляет российскую национальную валюту относительно евро.

«Указ Путина существенно изменяет процедуру и создает новую правовую ситуацию. Это также даст возможность Москве регулировать обменный курс в своих интересах», – подчёркивает Еврокомссия.

Отметим, ранее правительство Венгрии заявило после изучения санкционного законодательства, что оплата российкого газа рублями не нарушает европейские санкции против РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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