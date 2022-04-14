Минфин США пригрозил туркам, арабам, китайцам и индусам за «незаконное обогащение» на российском рынке

Страны, которые «бездействуют» и избегают вводить санкции в отношении Москвы в надежде обогатиться на росийском рынке за счёт выхода западных стран, «подрывают усилия мирового сообщества» по изоляции России и будут наказаны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил Минфин США.

«Некоторые страны продолжают бездействовать, вероятно, видя возможности для собственного обогащения за счет сохранения отношений с Россией и заполнения пустот на российском рынке, оставленных другими. Такие мотивы недальновидны. Давайте внесем ясность: объединенная коалиция из стран, которые ввели санкции, не будет равнодушна к действиям, которые эти санкции подрывают. Администрация президента США Джо Байдена будет работать совместно с нашими партнерами, чтобы и дальше подталкивать Россию к экономической, финансовой и стратегической изоляции», – говорится в заявлении американского финанового ведомства.

По мнению экспертов, угроза Вашингтона направлена, в первую очередь, в адрес Турции, стран Ближнего Востока, Китая и Индии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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