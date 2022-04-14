Ялтинский экономический форум снова перенесли

Ялтинский международный экономический форум снова перенесли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», форум впервые был организован в 2015 году и в течение 5 лет проводился в апреле.

В 2020 году, в связи с эпидемией коронавируса, мероприятие отменили. В 2021 году собирались провести в первых числах ноября, но коррективы внесли активизировавшийся ковидный штамм «дельта» и объявившийся штамм «омикрон». Форум решено было провести в апреле 2022 года. И вот новый перенос.

«Проведение Ялтинского международного экономического форума, запланированное с 20 по 22 апреля, в связи с нестабильной международной ситуацией переносится на четвертый квартал текущего года, – заявил глава Крыма Сергей Аксенов. – О дате проведения мероприятия будет сообщено дополнительно».

Симферополь, Лиана Макоба

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