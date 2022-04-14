Зеленский зовёт в Киев Римского папу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что передал в Святой Престол приглашение Папе Франциску от президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев в ближайшее время.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Кулеба написал у себя в Твиттере.

«Общался с секретарем по связям с иностранными государствами Святого Престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Благодарен Папе Франциску за его молитвы. Повторил приглашение Зеленского Его Святейшеству посетить Украину и принести украинскому народу луч света в эти темные времена», – сообщил он.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Киев готовит очередную кровавую провокацию под визит Папы римского. Некоторые наблюдатели утверждают, что во время пребывания Францика в украинской столице будет нанесён удар по территории России. Напомним, накануне Минобороны РФ пригрозило бить ракетами по «центрам принятия решений в Киеве», если ВСУ продолжит обстреливать российскую территорию.

Симферополь, Валентин Карамазов

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