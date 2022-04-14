Чиновников администрации Симферополя обвиняют в получении крупной взятки

Начальника управления молодежи, спорта и туризма администрации Симферополя и ее заместителя обвиняют в получении крупной взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК, возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б», «в» части 5 статьи 290 УК РФ получение взятки группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством, в крупном размере).

По версии следствия, в январе текущего года чиновники потребовали 350 тысяч рублей у руководителя одного из спортивных учреждений Симферополя за то, чтобы они не препятствовали его работе. Деньги передавались частями.

Вымогателей задержали после передачи последней части требуемой суммы. Деньги были помечены специальным порошком, который остался на руках заместителя начальника управления.

Мужчине и его начальнице предъявлено обвинение. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения.

На сайте администрации Симферополя указано, что начальником управления является Елена Шапилова, ее заместителем – Евгений Яговдик.

Симферополь, Олег Яковенко

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