Крым остался без министра промышленной политики

Министр промышленной политики Крыма Александр Трянов ушел в отставку. По словам главы РК Сергея Аксенова, чиновник написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Трянов занял министерское кресло осенью 2020 года – сначала в статусе исполняющего обязанности, затем – в роли министра.

Временно руководить министерством будет первый заместитель министра Елена Элекчян.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»