Рассекречены документы о зверствах фашистов в Старом Крыму

В Крыму, в рамках проекта «Без срока давности», рассекретили документы о событиях в апреле 1944 года.

«Подготовлены к передаче в Государственный архив Республики Крым архивные материалы, свидетельствующие о зверствах солдат 17-й полевой армии Вермахта под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в апреле 1944 года в отношении мирных жителей города Старый Крым», – сообщили РИА «Новый День» в крымском управлении ФСБ.

Среди документов – копии протоколов допросов, в которых сообщается, что 12 апреля 1944 в городе Старый Крым фашисты расстреляли 584 человека – всех жителей улиц Свободы и Северной: и детей, и женщин, и стариков.

Напомним, Йенеке арестовали в 1945 году в ходе наступления советских войск, в ноябре 1947 года военный трибунал Черноморского флота приговорил его к 25 годам заключения в лагерях.

Симферополь, Олег Яковенко

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