В Крыму началось подтопление населенных пунктов

В Крыму фиксируются подтопления населенных пунктов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обильные осадки и сброс воды из водохранилищ привели к подъему рек, берущих начало в Крымских горах.

Так, наполнение реки Альмы вкупе с плановым сбросом воды из Партизанского водохранилища привели к подтоплению в селах Вилино и Песчаное Бахчисарайского района. Местные власти утверждают, что это произошло из-за подъема грунтовых вод: сама река из берегов не вышла, ее уровень постепенно снижается.

А вот река Салгир, в которую сбрасывают воду из Симферопольского водохранилища, из берегов вышла. В итоге в зоне подтопления оказались пешеходный мост и несколько подворий в симферопольском поселке Гвардейское. По данным МЧС причиной стало упавшее дерево, перегородившее русло Салгира.

Отмечен существенный подъем воды в реках Кача и Бельбек, но о подтоплении территорий в их долинах пока не сообщалось.

Симферополь, Лиана Макоба

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