Смертность от ковида в Севастополе снизилась до нуля

В Севастополе впервые за 3,5 месяца за сутки не зафиксировано ни одного летального исхода ковида.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 14 апреля в городе выявлено 40 новых случаев коронавируса, госпитализировать 18 заболевших, но от инфекции ник5то не умер.
В Крыму, наоборот, смертность держится на довольно высоком уровне: за минувшие сутки скончались 6 человек, при том что заболеваемость сократилась до 109 человек в сутки. Такое же число умерших фиксировалось и когда ежедневно выявлялось более 1 тысячи заболевших.
Севастополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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