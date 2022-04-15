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Пятница, 15 апреля 2022, 17:27 мск

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Рогозин согласился переименовать в «Донбасс» грузовой корабль «Прогресс»

Фото: Роскосмос

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поддержал идею переименования в «Донбасс» грузового космического корабля «Прогресс», который скоро полетит к Международной космической станции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в ходе посещения Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге.

«Поддержу», – сказал Рогозин, отвечая вопрос журналистов.

По его словам, Россия должна активнее использовать международное «внимание, которое приковано к космическим пускам», для пропаганды своих идей.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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