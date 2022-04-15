Две тысячи иностранных наёмников прибыли в Запорожье

Две тысячи иностранных наёмников, в том числе из Турции и Азербайджана, прибыли в Запорожье, чтобы воевать с армией России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на местные источники сообщил в своём телеграм-канале российский военкор Семён Пегов.

По его словам, в состав ЧВК входят религиозны экстремисты.

«ЧВКшники распределены на три группы по национальному признаку и вероисповеданию, есть бойцы из исламских стран – в частности из Турции и Азербайджана», – рассказал военкор.

Сначала их планировали бросить на Мариуполь на деблокаду нацистов, однако поняв, что уже поздно, решили перебросить на авдеевское направление.

«Вероятнее всего иностранцев теперь перебросят на авдеевское направление, так как на этом фронте донбасско-российские силы уже приступили к штурмовым и наступательным действиям», – отметил Пегов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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