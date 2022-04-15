Писатель Прилепин рассказал об условии и сроках победы РФ на Украине

Россия полностью решит все поставленные президентом задачи на Украине, если перед этим разгромит группировку ВСУ в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил российский писатель Захар Прилепин, отвечая на вопрос – «Что будет дальше на Украине?».

По его словам, после военного успеха на донбасской земле российскую армию уже ничто не остановит.

«Многое зависит от близкого донбасского сражения. Там предстоит огромная, сложная, страшная работа. Даже аналитики в полной мере себе не представляют, какая. Но если Россия с этим справится в течение двух месяцев, то ее армия сможет идти – куда угодно. Это будет катастрофическое поражение Украины. И никакие поставки оружия НАТО не смогут спасти Киев», – заключил Прилепин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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