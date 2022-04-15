В Донбассе рассказали, как хоронят уничтоженных нацистов

Уничтоженных в ходе освобождения Донбасса украинских националистов хоронят на отдельных участках местных кладбищ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал начальник бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР Дмитрий Калашников.

По его словам, поступать иначе – было бы неэтично по отношению к убитым карателями мирным жителям, а также к богибшим защитникам Донбасса.

«Сейчас стараемся и мы, и власти районных, городских администраций для погибших ВСУшников отдельные участки кладбищ выделять. Потому что хоронить рядом, вместе с нашими, мы считаем неэтичным», – приводит слова Калашникова издание «Донбасс решает».

Симферополь, Валентин Карамазов

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