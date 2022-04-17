Канцлер Германии пришёл в ярость после очередного вопроса об Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц потерял самообладание после очередного вопроса от журналистов о нежелании правительства ФРГ поставлять тяжёлое вооружение (танки и гаубицы) Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», немецкий лидер потребовал учитывать, что решения в области внешней и внутренней политики принимают не разного рода эксперты, а только он – вместе с кабинетом министров.

Напомним, ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник подверг резкой критике руководство Германии за «нежелание спасать страдающй украинский народ» и заручился поддержкой либеральной немецкой прессы и экспертов. Кроме того, Киев в грубой форме отменил визит на Украину президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

«Позвольте мне предельно ясно выразиться. Я впечатлён тем, как у многих людей получается что-то быстро посмотреть в Гугле и тут же стать экспертами в области оружия. Конечно же, очевидно, что в такой ситуации всегда найдётся кто-то, кто скажет: «Я хочу, чтобы события разворачивались так. Вот как должно выглядеть руководство страной!». Но я хотел бы сказать некоторым из этих мальчиков и девочек: я руковожу страной именно потому – что не делаю всё так, как хотите вы!», – эмоционально резюмировал Шольц.

Симферополь, Валентин Карамазов

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