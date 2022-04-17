Немецкий дерматолог призвал граждан Германии мыть только пах, подмышки и ноги

Злоупотребление ежедневным принятием горячего душа немецкими гражданами приводит лишь к перерасходу воды и тепла и никак не помогает коже самоочищаться.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный в Германии дерматолог профессор Яэль Адлер.

Напомним, в Германии проходит широкая кампания с призывами к немцам экономить буквально на всём, чтобы «снизить зависимость» от поставок углеводородов из России.

По словам профессора, человеческая кожа, если её не мыть три недели, вырабатывает специальные бактерии, которые уничтожают любой запах.

«Миллионы немцев должны изменить свое поведение в душе. Но разве это не негигиенично? – спросите вы... Нет, наоборот! Это не особенно хорошо для кожи, если мы будем мыть её ежедневно с мылом. На коже есть способствующие здоровью бактерии, которые имеют возможность размножаться, когда мы оставляем кожу в покое, то есть – не моем. Эти бактерии защищают от экземы и съедают неприятные пахнущие вещества на коже», – отметил Адлер.

«На самом деле это тот случай, что через три недели запахи исчезают, и кожа начинает своего рода процесс самоочищения. У этих «хороших» бактерий есть шанс только в том случае, если кожа отдыхает не менее трех недель. Помойте подмышки, ноги и пах. Это те части тела, которые надо мыть, если чувствуете себя несвежими», – призвал дерматолог.

Кроме того, по его словам, не стоит каждый раз применять мыло для борьбы с потом.

«Пот также улучшает кислотную мантию, помогает здоровым бактериям размножаться и поддерживает влагу кожи. Свежий пот не пахнет – только когда вонючие бактерии разлагаются. Если вы моетесь щелочным мылом, вы уничтожаете свою кислотную мантию примерно на восемь часов», – предупредил профессор.

Симферополь, Валентин Карамазов

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