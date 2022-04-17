В Госдуме призвали лишить российского гражданства «предателя Депардье»

Французский актёр Жерар Депардье выпросил себе гражданство РФ не из-за любви к России, а исключительно по «меркантильным соображениям».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким мнением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Напомним, ранее Депардье раскритиковал спецоперацию РФ на Украине.

«Господин Депардье же не скрывал, что он не хотел платить 56% своих доходов во Франции, и решил ради выгоды и 13-процентного подоходного налога получить гражданство России. Таких надо лишать гражданства. Каждый должен определиться, по чью сторону баррикад он находится, – и гражданин России исконный, и тот, кто получил гражданство России. Если ты выступаешь против России, она тебе не Родина – езжай к себе во Францию», – заявил Миронов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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