Глава МИД Украины заявил об отсутствии контактов с Лавровым

Киев не ведёт никакого диалога с РФ на высоком уровне.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью телекомпании CBS заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, ни он, ни президент Зеленский не имеют возможности связаться с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным.
Между тем, Кулеба утверждает, что диалога не желает Украина, и назвал одной из причин постановочную провокацию Киева в Буче.
«Консультации могут продолжаться на уровне экспертов, но никаких переговоров на высоком уровне не происходит. После Бучи стало особенно трудно говорить с россиянами», – расуждает он.
Кроме того, Кулеба не доволен тем, что Россия уничтожает украинских нацистов в Мариуполе.
«Как сказал наш президент, Мариуполь может стать красной линией», – добавил он.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube