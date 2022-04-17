Глава МИД Украины заявил об отсутствии контактов с Лавровым

Киев не ведёт никакого диалога с РФ на высоком уровне.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью телекомпании CBS заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, ни он, ни президент Зеленский не имеют возможности связаться с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным.

Между тем, Кулеба утверждает, что диалога не желает Украина, и назвал одной из причин постановочную провокацию Киева в Буче.

«Консультации могут продолжаться на уровне экспертов, но никаких переговоров на высоком уровне не происходит. После Бучи стало особенно трудно говорить с россиянами», – расуждает он.

Кроме того, Кулеба не доволен тем, что Россия уничтожает украинских нацистов в Мариуполе.

«Как сказал наш президент, Мариуполь может стать красной линией», – добавил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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