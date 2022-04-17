Кулеба проигнорировал вопрос о допуске Красного Креста к российским военнопленным

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ушёл от ответа на вопрос об издевательствах над российскими военнопленными и допуска к ним представителей Международного Красного Креста.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об обвинениях Киева в военных преступлениях со стороны некоторых стран ОБСЕ напомнила Кулебе ведущая телеканала CBS.

В свою очередь, глава МИД Украины лишь выразил недовольство тем, как Красный Крест сотрудничает с Киевом и Москвой. По всей видимости, его не устраивает объективный подход организации к участникам конфликта.

«У меня есть весомые причины жаловаться на то, как Красный Крест проводил свои операции на Украине с начала войны, на визит главы Красного Креста в Москву и то, как он прошёл. Но я не буду этого делать, потому что у нас хорошие рабочие отношения с Красным Крестом, и мы решаем все проблемы на рабочем уровне в духе сотрудничества», – заявил Кулеба, не дав ответа на конкретный вопрос о пленных военнослужащих РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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