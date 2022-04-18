В Симферополе отказываются от проведения первомайской демонстрации

В Симферополе намерены в очередной раз отказаться от проведения первомайской демонстрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последний раз первомайское шествие в столице Крыма проводилось в2019 году – в нем приняли участие около 30 тысяч человек. В 2020 демонстрация была отменена в связи с начавшейся эпидемией коронавируса. В прошлом году – по той же причине.

В текущем году демонстрацию отменяют «из-за нестабильной эпидемиологической обстановки», пишет КП-Крым со ссылкой на сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта, помощника председателя Совмина Крыма Юрия Абисова.

Отметим, заболеваемость ковидом в РК снижается с 20 февраля (19 февраля был зафиксирован максимум – 1 тысяча 362 новых случая), но периодически показатели откатываются назад. Так, к 8 апреля выявляемость сократилась до 117 в сутки, потом выросла до 148, затем, к 17 апреля, сократилась 102 вновь заболевших.

Симферополь, Лиана Макоба

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