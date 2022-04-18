В Крыму снова похолодает, объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня на полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Уже сейчас осадки отмечаются в западной части полуострова.

Согласно прогнозу, дожди будут идти, минимум, до четверга. Похолодает.

Так, сегодня в Крыму будет еще тепло – до +18, а уже завтра температура воздуха днем опустится до +7 – +12. До конца рабочей недели существенного потепления не ожидается.

Симферополь, Лиана Макоба

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