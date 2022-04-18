российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 апреля 2022, 09:10 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму собираются готовить украинских педагогов к работе по российским стандартам

В Крыму организуют переподготовку украинских педагогов по российским стандартам. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

«На лето к нам приедут коллеги-педагоги из Херсонской, Запорожской области Украины и Донецкой, Луганской народных республик, из Харьковской области, чтобы мы оказали содействие в части перехода на российские стандарты. Мы сейчас эту программу формируем», – сообщил Аксенов на заседании совета руководителей общеобразовательных организаций при Совмине РК.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Конфликт на Украине, Общество, Россия,