В Крыму собираются готовить украинских педагогов к работе по российским стандартам

В Крыму организуют переподготовку украинских педагогов по российским стандартам. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

«На лето к нам приедут коллеги-педагоги из Херсонской, Запорожской области Украины и Донецкой, Луганской народных республик, из Харьковской области, чтобы мы оказали содействие в части перехода на российские стандарты. Мы сейчас эту программу формируем», – сообщил Аксенов на заседании совета руководителей общеобразовательных организаций при Совмине РК.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»