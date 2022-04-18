В Крыму собираются готовить украинских педагогов к работе по российским стандартам

В Крыму организуют переподготовку украинских педагогов по российским стандартам. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.
«На лето к нам приедут коллеги-педагоги из Херсонской, Запорожской области Украины и Донецкой, Луганской народных республик, из Харьковской области, чтобы мы оказали содействие в части перехода на российские стандарты. Мы сейчас эту программу формируем», – сообщил Аксенов на заседании совета руководителей общеобразовательных организаций при Совмине РК.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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