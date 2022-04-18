российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 апреля 2022, 16:37 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму завершают отопительный сезон

В Крыму завершается отопительный сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Симферополя приняли решение начать отключение батарей с 20 апреля. Процесс займет несколько дней. Последними отключат объекты соцсферы: детские сады, школы, больницы.

В Севастополе тоже собирались завершить отопительный сезон 20 апреля, но потом решили, что еще слишком холодно, и перенесли «время Ч» на 2 дня: систему начнут останавливать в пятницу, 22 апреля.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Общество, Россия,