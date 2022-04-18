В Крыму завершают отопительный сезон

В Крыму завершается отопительный сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Симферополя приняли решение начать отключение батарей с 20 апреля. Процесс займет несколько дней. Последними отключат объекты соцсферы: детские сады, школы, больницы.

В Севастополе тоже собирались завершить отопительный сезон 20 апреля, но потом решили, что еще слишком холодно, и перенесли «время Ч» на 2 дня: систему начнут останавливать в пятницу, 22 апреля.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»