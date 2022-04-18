В центре Мариуполя бурят скважину глубиной в многоэтажный дом

В Мариуполе начали бурить глубокую скважину для временного снабжения жителей питьевой водой прямо на месте – до восстановления трубопроводной коммунальной системы.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил директор департамента Минстроя ДНР Руслан Теряев.
«В связи с тем, что запустить централизованное водоснабжение в Мариуполе пока не представляется возможным, мы проработали вопрос организации работ по бурению скважины», – цитирует Теряева пресс-служба ведомства.
Сообщается, что место для скважины выбрано возле Центра гуманитарной помощи жителям Мариуполя (бывший ТЦ «Метро»), куда сейчас подъезжают водовозы. Глубина скважины составит 40 метров.
Симферополь, Валентин Карамазов
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