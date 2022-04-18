ВС РФ переходят в масштабное наступление – Песков грустит по переговорам

Союзная армия РФ и ЛДНР начинает маштабное наступление на всех направлениях, сообщают военкоры с мест. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сожалеет, что «динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом представитель Кремля рассказал журналистам.

«Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно сказал, что всё идёт по плану. Одновременно с этим на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. К сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства по согласованным моментам. Позиция часто меняется и, конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего. Но военная операция продолжается», – сказал Песков.

Между тем, глава Чечни Рамзан Кадыров полон задора и оптимизма.

«Сейчас начнётся конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат, они сами напросились, так скажем, украинцы. Сейчас начнётся конкретная спецоперация, и будут хорошие показатели, хорошие результаты», – пообещал Кадыров.

Симферополь, Валентин Карамазов

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