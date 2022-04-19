В Симферополе украли десятую часть средств, выделенных на приют для животных

В Симферополе подрядчик присвоил 10 процентов суммы, выделенной на строительство приюта для животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стройка началась в 2018 году, на проект из бюджета было выделено 50 млн рублей. Сроки завершения неоднократно переносились. И, в конце концов, выяснилось, что была оплачена часть невыполненных работ.

«Строительная компания предоставила в департамент капитального строительства местной администрации акты о приемке работ. Аффилированная организация, уполномоченная на проведение технического надзора, подтвердила их выполнение в полном объеме. В ходе проверки выяснилось, что подрядчиком ряд оплаченных работ не выполнен, вместе с тем на их расчетный счет департаментом местной администрации было необоснованно перечислено более 4,8 млн рублей», – сообщили в прокуратуре РК.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»