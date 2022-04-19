Вслед за школами в Симферополе пришлось эвакуировать детские сады.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, сообщения о минировании поступили в дошкольные учреждения №№2, 16, 61 и 91. Детей и персонал из задний вывели. На месте работают специалисты профильных служб.

Напомним, сегодня утром из-за аналогичных сообщений эвакуировали несколько школ.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»