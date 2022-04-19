Вслед за школами в Симферополе пришлось эвакуировать детские сады.
Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, сообщения о минировании поступили в дошкольные учреждения №№2, 16, 61 и 91. Детей и персонал из задний вывели. На месте работают специалисты профильных служб.
Напомним, сегодня утром из-за аналогичных сообщений эвакуировали несколько школ.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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