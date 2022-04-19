Ковид может спровоцировать тяжелое заболевание ЦНС

У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, может погибнуть часть клеток ствола головного мозга. В последствии это может стать спровоцировать развитие болезни Паркинсона, заявил заведующий кафедрой общей психологией и психофизиологией Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тревожным сигналом должна стать потеря обоняния и вкуса. По словам ученого, обоняние – индикатор того, как работает человеческий мозг. Это важный канал поступления информации из внешнего мира. Когда человек теряет способность определять вкусы и запахи, в том числе чувствовать приятные ароматы, он теряет и часть положительный эмоций.

«Эволюционно у млекопитающих обоняние развито больше, чем, например, зрение и слух. За формирование обонятельных рецепторов, воспринимающих запахи, отвечает огромное число генов. От них сигналы поступают в лимбическую систему, которая находится под корой головного мозга и определяет наше бессознательное, эмоции и мотивации. Мы тоже млекопитающие, поэтому запахи влияют на нас гораздо сильнее, чем это кажется на первый взгляд», – отметил Владимир Павленко.

По его словам, когда человек заболевает COVID-19, то в основном гибнут клетки, находящиеся рядом с обонятельными, при этом работа органа через некоторое время восстанавливается.

«Однако остаются сомнения по поводу того, не гибнут ли нейроны где-нибудь в глубине мозга, которые также отвечают за эту функцию. Исследования в этой области только начинаются, а отдалённые последствия COVID-19 будут изучаться ещё много лет. Ещё раз подчеркну, что к этому заболеванию надо относиться очень серьезно и не отказываться преждевременно от мер безопасности. Ранее при изучении ряда нервных болезней было установлено, что нарушение обоняния означает, что глубинные структуры мозга теряют нервные клетки – это плохой признак, особенно для пожилых людей. Ведь с возрастом количество нейронов и так неуклонно уменьшается. Тут важно понимать, что если у человека остается меньше 30% нервных клеток ствола мозга, отвечающих за контроль движений и эмоций (в так называемой чёрной субстанции), то развивается такое заболевание, как болезнь Паркинсона», – добавил специалист.

Симферополь, Олег Яковенко

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