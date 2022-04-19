Пушилин приказал раздекоммунизировать Мариуполь

Мариуполь вернёт все прежние названия площадей и улиц, декоммунизированные киевским режимом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», указ об этом подписал глава ДНР Денис Пушилин.

В частности, дооккупационные названия уже возвращены главным районам города.

Так, «Центральный» район вернул название Жовтневый (Октябрьский), «Левобережный» – Орджоникидзевский, «Кальмиусский» – Ильичёвский. Приморский район не менял названия.

Сообщается, что кроме имен городов и сел ДНР, декоммунизация отменяется и в отношении улиц, площадей и парков на всех освобожденных территориях.

Симферополь, Валентин Карамазов

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