Министерство аграрной политики Украины сигнализирует о провале посевной

Посевная кампания на Украине пройдёт намного хуже, чем во все предыдущие годы из-за боевых действий в главных сельскохозяйственных регионах страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

По его словам, кризис затронул все аспекты кампании: нет семян, удобрений, топлива. Кроме того, сократилась площадь полей.

«Та часть, которая засеется, у них, очевидно, будут в большинстве не такие семена, как они хотели. Они сэкономят на удобрениях в этой ситуации, они сэкономят на дизеле, где это возможно. То есть, подготовка грунта будет хуже, чем в предыдущие сезоны. И в результате те, что сеются, очевидно, не будет тот качественный посев, который был в прошлом году. Тут мы тоже должны ожидать худшего результата», – приводит лова Сольского «ПолитНавигатор».

Между тем, в ООН ожидают катастрофического снижения урожая зерновых на Украине в этом году. Украина наряду с Россией является основным мировым экспортёром зерновых и подсолнечника.

Симферополь, Валентин Карамазов

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