В МИД РФ возложили ответственность на ЕС за гибель гражданского населения на Украине

Огромная часть ответственности за страдания мирных украинских жителей лежит на странах Евросоюза, которые в нарушение всех своих обязательств накачивают оружием киевский режим.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичёв.

По его словам, Россия имеет полное право уничтожать западное оружие вместе с иностранными инструкторами, прибывшими на Украину.

«Накачка Украины оружием противоречит обязательствам, которые брал Евросоюз на себя, что нельзя поставлять оружие в точки конфликта, либо туда, где оно может быть использовано против гражданского населения. Но вы видите, что сейчас закрывают глаза на международное право и говорят о каких-то «правилах». Вооружения, которые окажутся на Украине, – законная цель, с моей точки зрения. Всё законно!», – подчеркнул Ильичёв.

Симферополь, Валентин Карамазов

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