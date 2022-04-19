Жители Донбасса говорят «Слава Богу!», услышав за окном «Аллаху Акбар!» – чеченский министр

Жители освобождаемых территорий ДНР, где идут интенсивные бои с украинскими нацистами, сразу успокаиваются, когда до них доносятся зычные выкрики бойцов чеченских подразделений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По его словам, заслышав «Аллаху Акбар!», дончане говорят «Слава Богу!», так как понимают, что их мучения закончились.

«Жители Донецкой народной республики рассказывают о том, что когда они слышат под окнами своих домов слова «Аллаху Акбар!», это вызывают у них спокойствие. Они говорят: «Слава Богу, нам сейчас ничего не угрожает», – сказал Дудаев.

Симферополь, Валентин Карамазов

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